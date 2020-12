innenriks

Politiet fekk melding like før klokka 14 frå ein person som hadde vore i kontakt med den sakna personen.

– Politiet gjennomfører no landsøk, og det er òg to redningsskøyter på tur til staden. Vi veit ikkje kvar vedkommande er per no, seier operasjonsleiar Ina Selfors i Nordland politidistrikt til NTB.

Det er òg kopla inn redningshelikopter frå Bodø for å delta i søket.

