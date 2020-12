Politibetjent til sjukehus etter påkøyring i Vestby – politiet etterlyser bil

innenriks

Hendinga skjedde ved ein bensinstasjon i Vestby like etter klokka 15 onsdag ettermiddag.

Politiet stansa ein raud Mercedes i ein trafikkontroll. Politiet parkerte bak bilen, og to betjentar gjekk ut av bilen mot Mercedesen.

– Det er i den augneblinken at Mercedesen blir sett i revers og køyrer i stor kraft bakover. Den svingar i det som verkar som ei medviten handling, seier operasjonsleiar Terje Marstad i Aust politidistrikt til NTB.

Leitar med store styrkar

Den eine politimannen greidde å hoppe unna, medan den andre vart påkøyrd og skadd på staden. Han er frakta til sjukehus. Politiet indikerer at skadeomfanget ikkje er av alvorleg karakter. Mercedesen trefte politibilen så hardt at kollisjonsputa vart utløyst, skriv Aftenposten.

– Mercedesen stakk av, og vi leitar no med store styrkar etter bilen. Vi har nokre rettesnorer for å kunne spore opp bilen, seier operasjonsleiaren til NTB.

Marstad ber alle som eventuelt observerer bilen, om å tipse politiet. Bilen vart sist sett køyre nordover på E6, og han kan òg ha teke sidevegar.

– Svært alvorleg

Ved 17.30-tida opplyste politiet at etterforskinga går føre seg for fullt, og at dei framleis leitar etter bilen.

– Gjerningsmannen blir framleis beden på det sterkaste til å melde seg for politiet, skriv dei.

Politiet seier at det ikkje er vanleg at politibetjentar blir skadde i slike hendingar.

– Når det tilsynelatande er ei medviten handling, så er naturlegvis dette noko vi ser svært alvorleg på, seier Marstad.