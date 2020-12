Også Strand kommune kuttar formuesskatten

innenriks

– Vi ønskjer med dette å tiltrekkje oss innbyggjarar som kan bidra til å skape arbeidsplassar. Vi er ein pendlarkommune, og vi ønskjer å leggje til rette for fleire arbeidsplassar i kommunen, seier ordførar Irene Heng Lauvsnes (H) i ei pressemelding onsdag.

Ho har fått på plass kutta i den omstridde skatten i samarbeid med Framstegspartiet.

Bø i Vesterålen har den siste tida fått mykje merksemd fordi kommunen har kutta kraftig i formuesskatten. Bø har tiltrekt seg elleve mangemillionærar etter det kontroversielle grepet.

– Ingen kan skape nye arbeidsplassar utan kapital: Vi meiner òg at formuesskatten er eit verktøy for å tiltrekkje seg innbyggjarar som kan bidra med kapital, seier Lauvsnes i Strand kommune.

Ho peikar på at kommunen ønskjer mest mogleg like vilkår for lokal eigarskap som utanlandsk eigarskap, noko kutt i formuesskatten vil bidra til.

– Vi vil no ha tett kommunikasjon med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021 for å finne ut av konsekvensane for Strand kommune ved å setje ned formuesskatten, seier ordføraren.

