Nesten 50 nye millionar i landstraumstøtte

innenriks

– Enova arbeider for Noregs omstilling til lågutsleppssamfunnet, og for maritim næring er landstraum ein viktig stad i retning av utsleppsfri sjøtransport, seier marknadssjef Funnel Fottland i Enova i ei pressemelding onsdag.

Prosjekta som no får støtte ligg mellom Stavanger og Tromsø. Plug Holding AS i Nordfjordeid og to prosjekt til Arctic Energy Port i Tromsø får mest støtte, med høvesvis 19,2, 8,4 og 7,3 millionar kroner.

Landstraumanlegga skal stå ferdige til januar 2023.

Totalt har Enova gitt 700 millionar kroner i støtte til rundt 100 landstraumprosjekt.

(©NPK)