Kronprins Haakon blir høg beskyttar for Flyktninghjelpen i fem nye år

– Dette er ein viktig heider av arbeidet for å hjelpe menneske som er drivne på flukt frå heimane sine på grunn av krig, vald og naturkatastrofar, seier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Flyktninghjelpen støttar menneske på flukt i over 30 land med mat, husly, reint vatn, rettshjelp og utdanning.

– Vi er takksame for at kronprins Haakon ønskjer å vere den høge beskyttaren vår i fem nye år. Han har besøkt prosjekta våre for fordrivne i ei rekkje land, møtt menneske på flukt og hatt dialog med våre tilsette. Vi ser fram til fem nye år med godt samarbeid, seier Egeland.

