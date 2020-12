Fylkesmannen opnar tilsynssak mot sjukeheim i Oslo

innenriks

Åtte helsefagarbeidarane ved Madserudhjemmet varsla om det dei meiner er dårleg arbeidsmiljø og trakassering, skriv NRK.

Blant hendingane dei siktar til er då ein av dei tilsette var sjukmeld i vår på grunn av akutte luftvegssymptom. Likevel vart ho ringt opp dagleg med spørsmål om ho kunne returnere til arbeid, hevdar kvinna.

Leiinga ved Madserudhjemmet har uttalt at dei ikkje kjenner seg igjen i påstandane og at dei gjer sitt ytste for at ikkje medarbeidarar og bebuarar skal bli koronasjuke.

(©NPK)