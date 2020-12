Fylkesmannen: Manglande rutinar bidrog til sjukeheimsutbrot i Moss

innenriks

Fleire tilsette og bebuarar fekk i mars og april påvist korona ved sjukeheimen, og fem koronasmitta bebuarar døydde.

– Etter gjennomgang av verksemda har kommunen komme fram til at sjukeheimen på hendingstidspunktet ikkje hadde implementert tilstrekkelege lokale rutinar for å forhindre smitteutbrot ved Orkerød sjukeheim, skriv Fylkesmannen ifølgje Moss Avis.

Smitteutbrotet på sjukeheimen blir kopla til at ein koronasmitta tilsett jobba utan å vere klar over at vedkommande var sjuk og at ein pasient som først hadde testa negativt for viruset, sidan fekk påvist smitte.

Men situasjonen vart forverra fordi dei tilsette på sjukeheimen ikkje var klar over rutinane for smittehandtering.

– Orkerød kom i ein sårbar situasjon der delar av personalet ikkje hadde tilstrekkeleg kunnskap om rutinane for smittehandtering, seier einingsleiar for sjukeheim og omsorgsbustader Gro Gustavsen i Moss kommune.

(©NPK)