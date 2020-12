innenriks

EØS-avtalen tillèt at statsstøtte kan brukast for å fremje miljøverntiltak som kan bidra til å auke delen av nullutsleppsbilar. Esa meiner at tiltaket er i tråd med norske og EØS-mål om å redusere klimagassutslepp, skriv Esa.

Momsfritaket vart godkjent av Esa første gong i 2015.

(©NPK)