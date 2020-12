Erna Solberg håpar vaksinasjonen kan starte før nyttår

innenriks

Statsministeren innleidde den siste pressekonferansen sin før jul med å summere opp 2020. Det vart ei forteljing om eit annleis og krevjande år.

Men Solberg håpar no at Noreg òg kan sjå framover og mot ein veg ut av krisa.

– Utstyr til vaksinasjon er bestilt og på veg. Både sprøyter, spissar, desinfeksjonsserviettar og frysarar er undervegs. Det er ikkje usannsynleg at dei første vaksinasjonane kjem til å skje i romjula eller nyttårshelga i Noreg, sa Solberg.

Men det betyr ikkje at krisa er over.

– På same måte som krisa har vart ei stund, vil vegen ut av krisa ta ei stund.

Stiller seg bak i køen

Sjølv må statsministeren vente før ho blir vaksinert.

På spørsmål frå NTB gjer ho det klart at sårbare grupper kjem først.

– Eg er ein frisk og sprek nesten 60-åring, så eg er ikkje i nokon prioriterte kategori. Eg trur ikkje det er planar for at eg skal prioriterast før dei er ferdige med sårbare grupper, seier ho.

Ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI) er det enno ikkje bestemt kva dag vaksinasjonen skal starte. Men ein plan skal vere klar innan fredag.

Samtidig er det klart at tilgangen til vaksinar vil vere avgrensa ei god stund framover.

Vil slå ned lokalt

Solberg trur vaksinasjonen vil bli byrjinga på slutten på krisa. Jo fleire som får vaksine, desto mindre blir risikoen for at helsevesenet skal bli overbelasta ved sterk smittespreiing.

Men ho er òg redd for at nordmenn skal senke skuldrene for tidleg.

– Vi må klare å halde ut den siste mila, seier ho til NTB.

– Men eg trur det blir veldig vanskeleg pedagogisk. Derfor kan det bli vaksinasjon og smittespreiing samtidig, fordi folk tenkjer at no er det ikkje så farleg.

Sjølv anslår ho at vi må rekne med smitteverntiltak i alle fall fram til påske. Og sommaren 2021 kan nok bli annleis enn sommaren 2019.

Ei frykt statsministeren har, er at julefeiringa skal utløyse ei ny smitteblomstring. Men viss det ikkje skjer, trur ho det vil vere rom for å lette på dei nasjonale tiltaka.

– Men eg trur vi lokalt må vere førebudde på at vi må slå ned utbrot.

Saknar Paris

Noko av det Solberg sjølv saknar, er å reise rundt og snakke med folk om det som treffer dei i kvardagen. Det gir henne energi og inspirasjon.

– Før jul no er vi alle grådig lei av alle dei digitale møta. Du merkar at det blir meir kjappe beskjedar, seier ho.

Draumen til statsministeren for 2021 er enkel: Det er å vere saman med mange venner på éin gong og gå på konsertar og festivalar igjen.

Og å få ein god klem:

– Eg har to meter til alle andre enn Sindre.

Etter kvart håpar ho òg å få plass til ein tur til yndlingsbyen Paris.

– Eg skulle eigentleg vore i Paris i Kristi himmelfart-helga. Då fylte den gode vennen min og forlovar 60 år, og det var lagt opp til stort selskap i hagen hans med mange gamle venner. Det vart avlyste, fortel Solberg.

Men det er framleis håp. Forlovaren har nemleg bestemt seg for å lyge på seg ein ny 60-årsdag i 2021.

– Så håpar vi at det ikkje ryk i 2021 òg, seier statsministeren.

