Enova-investeringar skal spissast meir mot klima

innenriks

– Det vi legg opp til er at Enova får eit klarare klimamandat, og at vi spissar Enova som eit klimaverkemiddel, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til E24.

Formålet er at Enova, som forvaltar pengane i Klima- og energifondet, skal bidra meir til at Noreg når måla sine for utsleppskutt.

Selskapet vil òg få meir pengar framover. 3,3 milliardar kroner i året skal bli tilført til Klima- og energifondet, frå statlege løyvingar og nettleiga til norske straumkundar. Til gjengjeld skal føretaket sikre utsleppskutt på 1,2 millionar tonn CO2-ekvivalentar mellom 2021 og inngangen til 2025.

