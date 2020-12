Alle ferjer og hurtigbåtar frå reiarlaget Boreal har fått seglingsnekt

innenriks

– Vi har vore om bord på ein tilleggsrevisjon i dag. På bakgrunn av denne har vi no trekt tilbake tryggingsstyringsdokumentet, seier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NTB.

Det betyr at det er funne avvik i enkelte tryggingskriterium i samsvar med internasjonal lover og at fartøya no må liggje til kai på ubestemt tid.

Aarhus kan førebels ikkje gå i detalj på kva avvik som har vorte avdekte, men seier at det på eit generelt grunnlag kan omfatte alt frå overordna drift, hendingar, mangel på redningsvestar eller andre feil om bord.

Han seier at dette ikkje treng å bety at fartøya må liggje lenge til kai.

– Det kjem an på når reiarlaget kan få på plass forbetringane. Vi har fått signal om at dei vil komme med ein ny plan, så det vil nok skje ganske raskt, seier han.

Boreal har ferjer og hurtigbåtar i Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Rogaland og Vestland. NTB har førebels ikkje lykkast med å få kommentarar frå selskapet.