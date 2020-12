Alle ferjer og hurtigbåtar frå reiarlaget Boreal får seglingsnekt

innenriks

– Vi har vore om bord på ein tilleggsrevisjon i dag. På bakgrunn av denne har vi no trekt tilbake tryggingsstyringsdokumentet, seier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NTB.

Det betyr at det er funne avvik i enkelte tryggingskriterium i samsvar med internasjonale lover, og at fartøya derfor må liggje til kai på ubestemt tid.

– Alvorleg

Aarhus kan førebels ikkje gå i detalj på kva avvik som har vorte avdekte, men seier at det på eit generelt grunnlag kan omfatte alt frå overordna drift, hendingar, mangel på redningsvestar eller andre feil om bord.

Han understrekar at situasjonen er alvorleg, men håpar på ei snarleg løysing.

– Vi ønskjer jo ikkje å halde tilbake fartøy lenger enn vi må, men vi har eit ansvar med tanke på tryggleik, seier Aarhus.

Lagt fram handlingsplan

Boreal har ferjer og hurtigbåtar i Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Rogaland og Vestland.

Selskapet stadfestar overfor NTB at det onsdag vart avdekt eit alvorleg avvik hos dei. Kommunikasjonsrådgivar Jon Kristian Fadnes seier at dei har lagt fram ein handlingsplan til Sjøfartsdirektoratet, og selskapet no ventar på tilbakemelding på denne.

– Inntil handlingsplanen er godkjend, må fartøya til reiarlaget liggje til kai. Vi beklagar ulempa dette medfører for kundane våre og kjem med meir informasjon så fort dette finst, skriv Fadnes i ein SMS til NTB.