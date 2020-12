13 nye smitta blant utanlandske verftsarbeidarar på Stord

innenriks

Ved innreise testa først tolv arbeidarar positivt for covid-19. No har altså ytterlegare 13 gjort det same, skriv E24.

– Sidan alle dei smitta var frå same firma og hadde budd på same brakkerigg, vedtok vi som eit varsemdstiltak å gjennomføre tilleggstesting, seier kommunikasjonssjef Odd Naustdal i Aker Solutions Stord.

Alle utanlandsarbeidarane er tilknytt den same underleverandøren til verftet. Naustdal vil ikkje seie kva selskap det er snakk om, men seier at selskapet formidlar utanlandsk arbeidskraft frå Polen. Alle dei smitta har no vorte overførte til isolasjonsbrakker.

