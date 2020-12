Virke er kritisk til milliardgebyr til daglegvarekjedene

innenriks

Virke daglegvare er kritisk til at Konkurransetilsynet kjem med ein så alvorleg reaksjon på ein avtale dei har vorte informerte om frå starten og ikkje har hatt dialog med daglegvarekjedene om, skriv organisasjonen i ei pressemelding.

− Det er sjokkerande at Konkurransetilsynet kjem med ein så alvorleg reaksjon på noko dei har vore kjende med heile vegen. Det er skuffande at Konkurransetilsynet har avvist ønsket i bransjen om dialog, seier Ingvill Størksen, direktør for Virke daglegvare.



Ho seier fleire av kjedene har prøvd å få til dialog med Konkurransetilsynet om prisjegerpraksisen etter rassiaen til tilsynet i 2018, utan å få respons.

(©NPK)