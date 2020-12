Utval foreslår 70 tiltak mot partnardrap

innenriks

Partnardrapsutvalet, som regjeringa har sett ned, har sett på kvifor ein firedel av alle drap i Noreg har skjedd ved at ein person har vorte drepen av den dåverande eller tidlegare partnaren sin. Dei siste 30 åra har det vore 231 slike drap i Noreg.

Utvalet har gjennomgått 19 slike drap og komme fram til ei rekkje tiltak det meiner kan brukast for å redusere slik kriminalitet. I alt 70 ulike tiltak blir foreslåtte.

– Det er nokre nye tiltak, men dei fleste går ut på å bruke dei verkemidla ein allereie har i dag, sa utvalsleiar og professor i rettsvitskap, Ragnhild Hennum, då ho la fram rapporten for justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) tysdag morgon.

– Her har vi ein stor jobb å gjere, og eg føler eit stort ansvar òg. Vi må lære, og vi må gjere noko, sa Mæland då ho fekk rapporten.

I eit fleirtal av dei undersøkte sakene fann utvalet at det ikkje hadde vorte sett i verk tiltak som kunne hindra partnardrapa.

– Det finst fleire tiltak som kan brukast, men dei vart i liten grad brukt. Utvalet meiner at saksgjennomgangen viser at det finst eit potensial i hjelpeapparatet for å førebyggje partnardrap, sa Hennum og nemnde døme på manglande melding til barnevernet og det at overgriparar vart brukte som tolk når fornærma møtte hjelpeapparatet.

– Normalt blir ein veldig glad når ein får ein slik rapport, men ikkje denne gongen, sa Mæland som lova å ta tak i problemet.

