Ugland Jacobsen seier seg ferdig med Frp

innenriks

– Tilliten er ikkje på plass. Eg vil ikkje få gjennomslag for mitt syn, seier Ugland Jacobsen til NTB.

Ugland Jacobsen var fram til tysdag ettermiddag fylkesleiar i Oslo Frp. Framstegspartiets sentralstyre vedtok å ekskludere han på bakgrunn av ein konflikt om tilliten til partileiar Siv Jensen, og den politiske retninga til partiet.

– Eg vil ikkje lage meir støy enn det som allereie er rundt Frp, seier Ugland Jacobsen.

Han understrekar at han framleis kjem til å engasjere seg politisk, men at han førebels ikkje har nokon plan for kva forum det skal skje gjennom.

