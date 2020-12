Toppsjefar i Nemko har ikkje tru på heimekontor som varig løysing

innenriks

– Heimekontor med videomøte kan vere eit godt supplement, men det er inga erstatning for fysiske møte, seier finansdirektør Aqsa Butt til E24.

Butt seier dei merkar at kommunikasjonen har vorte stivare i forma, og den uformelle dialogen er redusert etter fleire månader med berre digital samhandling.

Nemko er eit norskeigd konsern med 500 tilsette og 20 kontor i utlandet, der dei driv med tryggingstesting og sertifisering av elektronikk. Berre rundt 100 tilsette jobbar i Noreg.

– Det er ingen tvil om at produktiviteten går ned ved heimekontor og utelukkande digitale møte om det ikkje blir lagt til rette riktig, og her har bedriftene vore med på å ta ein del av rekninga for dugnaden, seier finansdirektøren.

Konsernsjef Per Ove Øyberg seier at heimekontor ikkje har komme for å bli.

– Den siste tida har vi opplevd at heimekontor er utfordrande for alle. Det har vore særleg mykje søkjelys på at dette er vanskeleg for dei tilsette, men denne situasjonen er òg ei stor utfordring for leiarar i selskapet, seier konsernsjefen.

(©NPK)