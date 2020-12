TVNorge snur om «Nissene over skog og hei» – blir igjen lagt ut på Dplay

innenriks

Det kjem fram i ein kronikk publisert i VG tysdag kveld.

Det var torsdag førre veke at Discovery/Dplay bestemde seg for å fjerne julekalenderen «Nissene over skog og hei», etter kritikk for bruk av det nokon meiner er «blackface» i serien.

TV-serien vart fjerna frå linærsendingane til kanalen, og dessutan frå strøymetenesta Dplay. No legg dei altså serien tilbake i arkivet på strøymetenesta, med ei tydeleg markering om at innhaldet kan verke «utdatert og oppleves støtende».

– Vi har lært at vi treng å tenkje nytt rundt arkivet vårt. Denne tenkinga må ha eit blikk både til korleis vi kan opptre som ein ansvarleg samfunnsaktør no – og som ein ansvarleg forvaltar av historia fram til no. Løysinga blir å merke arkivinnhald som verkar annleis og opplevast støytande i dagens kontekst, skriv ansvarleg redaktør Espen Skoland i TVNorge.

I forkant av avpubliseringen hadde Instagram-kontoen «rasisme_i_norge» publisert eit innlegg der dei kritiserte serien for å vere rasistisk. Skuldingane gjaldt karakteren Ernst Øyvind, ein karakter med kristiansanddialekt som er spelt av komikar Espen Eckbo. Komikaren er i serien sminka med mørk hud, stor nase og mørkt krusete hår.

«Blackface» er ei nemning på at ein kvit person målar ansiktet svart eller brunt for å karikere personar med mørk hudfarge.