Stavanger vil framleis spørje om samlivsforma til prestar

innenriks

Vedtaket vart gjort med dobbeltstemma til leiaren, slik at det til saman vart seks mot fem stemmer, skriv Vårt Land.

Berre Stavanger og Møre har framleis med denne praksisen, som inneber at søkjarar til prestestillingar kan bli spurde om samlivsforma si under tilsetjingsprosessen. Bispedømma Bjørgvin og Agder og Telemark har valt å avskaffe praksisen denne hausten.

– Det at vi ønskjer å kunne tilleggje samlivsform vekt for å finne den riktige presten til riktig forsamling, betyr ikkje at ikkje alle er velkomne til å søkje prestestilling i Stavanger bispedømme. Vedtaket inneber på ingen måte yrkesforbod for nokon, men er ei moglegheit for bispedømmerådet til å gjere kloke val som tilsetjingsorgan, seier bispedømmerådsleiar Liv Heidrun Heskestad.

