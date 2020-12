Skulane i Lillehammer og Sør-Fron stengjer

innenriks

Lillehammer kommune opplever for tida eit stort smitteutbrot knytt til Lillehammer vidaregåande skule. Måndag vart det meldt om 27 nye smitta i kommunen på eitt døgn, og til saman 72 personar var smitta.

Frå og med onsdag blir det digital heimeundervisning for alle elevar i grunnskulen i Lillehammer, fortel kommunaldirektør Tord Buer Olsen til NRK.

– Fordi mange tilsette er i karantene. Og så er vi i ein situasjon der vi har hatt eit stort smitteutbrot. Det skaper ein del uro for ganske mange inn mot jul, seier han.

Heimeskule i Sør-Fron

Han understrekar at skulane vil ha eit tilbod om tilsyn med barn med særskilde behov frå første til fjerde klasse.

Det er ikkje klart kor lenge heimeundervisninga vil vare.

Også Sør-Fron, lenger opp i Gudbrandsdalen, vel å sende elevane heim. Også her har det nyleg vore eit smitteutbrot, og skulane blir stengde av driftsomsyn, skriv kommunen.

Vil sikre innbyggjarane fram mot jul

Måndag vart det ikkje registrert nye smittetilfelle i Sør-Fron, men 43 personar sit framleis i isolasjon, og 250 i karantene.

– Denne avgjerda tek vi for å sikre alle innbyggjarane våre no fram mot jul. Vi har fått mange meldingar frå foreldre og tilsette, som ønskte ei slik løysing. Håpet er at færrast mogleg av innbyggjarane våre skal få oppleve ei jul i karantene eller i verste fall i isolasjon, seier ordførar Ole Tvete Muriteigen (Sp).

Dei to barnehagane i kommunen vart stengde 8. desember, men det kan hende dei blir gjenopna i veke 51. Det blir òg understreka at dersom det oppstår smitteutbrot på nyåret, vil ikkje skulane i Sør-Fron bli stengde igjen med mindre smittevernfaglege råd tilseier det.

(©NPK)