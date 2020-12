Negativ test på dag sju like bra som ti dagar karantene

innenriks

– Vi får stadig ny kunnskap om smitten og viruset. Vi får nye erfaringar frå andre land og nye testmetodar. For kort tid sidan gav eg derfor Helsedirektoratet og FHI i oppdrag å vurdere teststrategien vår og karanteneordninga, seier helseminister Bent Høie (H).

I dei førebelse svara er begge er samde om at negativ test på dag sju i karantene, vil vere like bra smittefagleg som ti dagars karantene.

Helsedirektoratet meiner likevel at vi ikkje bør endre karanteneordninga no. Endringane bør vente til i alle fall over jul.

– Eg deler denne vurderinga, seier Høie.

