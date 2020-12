Flat tysdag på Oslo Børs

innenriks

Den mest omsette aksjen tysdag var Norwegian, som fall med nesten 20 prosent.

Børsgiganten Equinor fall med 0,6 prosent, medan DNB fall med 0,3 prosent. Sjømatselskapet Mowi gjekk opp med 0,9 prosent.

Oppturen frå måndag heldt fram for solcelleprodusenten Rec Silicon, som tysdag steig med 8,6 prosent. Det same gjaldt teknologiselskapet Kahoot, som steig med 6,2 prosent.

Det gjekk meir trått for boreentreprenøren Seadrill, som fall heile 33, prosent. Nedgangen skjer etter at kreditorane til selskapet kunngjorde at dei ikkje fornyar avtalar om å handheve krav mot riggselskapet, ifølgje DN. Dermed står dei fritt til å erklære konkurs mot selskapet.

I andre enden av skalaen enda Nordic Nanovector, som gjekk opp 17,4 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart tysdag ettermiddag omsett for 50,7 dollar, noko som er ein auke på 0,9 prosent gjennom dagen.

På dei viktigaste europeiske børsane vart det ein noko blanda dag. FTSE 100-indeksen i London gjekk ned 0,39 prosent, medan DAX-indeksen i Frankfurt gjekk opp 1,04 prosent. CAC 40-indeksen i Paris gjekk opp med 0,18 prosent.

