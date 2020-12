Få gutebarn blir omskorne i det offentlege helsevesenet

innenriks

Det skriv Vårt Land.

Før den omstridde norske lova om rituell omskjering vart vedteken sommaren 2014, antyda helsestyresmaktene, basert på talet på fødslar av muslimske gutar, at det kunne vere behov for omskjering av rundt 2.000 gutar årleg i Noreg.

Men dei siste fem åra er det berre gjort 496 rituelle omskjeringar gjennom det offentlege helsevesenet, altså rundt hundre i året, ifølgje tal frå Norsk pasientregister. Tala er henta inn av Velferdsforskningsinstituttet NOVA, som har evaluert lova på oppdrag frå Noregs forskingsråd.

I 2014 vedtok Stortinget, etter ei einstemmig innstilling frå helse- og omsorgskomiteen, å påleggje norske helseføretak å gi tilbod om omskjering av gutar frå 1. januar 2015.

Bakgrunnen var mellom anna at fleire babyar hadde vorte alvorleg skadde etter å ha vorte omskorne under utrygge forhold. I 2012 døydde ein to veker gammal gut frå Oslo etter at han vart omskoren på eit legekontor på Oslos austkant.

(©NPK)