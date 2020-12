Egil Bovim er ny mellombels smittevernoverlege i Bergen

innenriks

Bovim fungerer i stillinga til nokon blir tilsett fast. Bovim er spesialist i samfunnsmedisin og har jobba som konsulent for Etat for helsetenester under heile pandemien, opplyser kommunen i ei pressemelding.

– Eg fekk spørsmål om jobben fredag og byrjar i dag. Eg er klar for å sjå framover, seier Bovin til NRK.

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sa opp jobben i protest i november etter berre åtte månader i stillinga.

Søknadsfristen på stillinga som smittevernoverlege går ut tysdag 15. desember.

(©NPK)