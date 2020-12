Død person funnen etter bustadbrann i Valdres

innenriks

Det var ein mann som brøyta snø i området som måndag kveld oppdaga at huset hadde brent ned og varsla nødetatane. Ein mann i 60-åra er ikkje gjort greie for etter brannen.

Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret og Norske Redningshunder deltok i leiteaksjonen og den døde personen vart funnen i nærleiken av det nedbrente huset rundt klokka 3. Avdøde er ikkje identifisert.

– Saka blir etterforska av politiet. Pårørande til mannen er varsla, fortel operasjonsleiar Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til NTB.

Huset brann dei siste dagane, opplyser politiet, som ikkje er sikre på når. Men det brann ikkje då politiet kom til staden kort tid etter at dei fekk meldinga klokka 18.21 måndag. Politiet har etter det NTB forstår ingen haldepunkt for å tru at det har skjedd noko kriminelt i saka.

