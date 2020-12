Coop om milliardgebyr: – Dette er fullstendig absurd

innenriks

– Eg er heilt sjokkert og meiner det er fullstendig absurd. Det er rett og slett ein grov tabbe frå Konkurransetilsynet, seier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til NTB.

Tysdag morgon varsla Konkurransetilsynet at dei vil gi dei tre største daglegvareaktørane, Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, til saman 21 milliardar kroner i gebyr fordi tilsynet meiner at bruken av prisjegerar kan ha ført til høgare prisar for kundane.

Bjørn Takle Friis avviser at dei har brote konkurranselova og viser til at det har vore openheit om bruken av prisjegerar sidan aktørane inngjekk avtalen som gav tilgang til kvarandres butikkar 2010.

– Vi meiner bruken av prisjegerar har styrkt konkurransen og at det har bidrege til priskrigar som har komme forbrukarane til gode. Vi hadde til dømes aldri fått dei ekstreme rundane med priskrigar, som no i jula, om det ikkje var for at vi kunne sjå på prisane til kvarandre, seier han.

Gebyrvarselet kjem etter at Konkurransetilsynet i 2018 gjennomførte ein rassia hos daglegvarekjedene.

– Vi har hatt dialog med Konkurransetilsynet undervegs etter dette, og dei har òg ei rettleiingsplikt. Viss dei meiner at prisjegerane har svekt konkurransen, har Konkurransetilsynet ført forbrukarane bak lyset i ti år. Då må konkurransedirektøren og medarbeidarane hans vurdere om dei er skikka til å gjere jobben dei er sette til, seier Takle Friis.

Kommunikasjonsdirektøren seier at dei no vil gå igjennom varselet.

– Vi vil skrive eit tilsvar som skal bidra til at dei tek til fornufta. Elles blir det å ta det vidare i rettsapparatet.

