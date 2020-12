Aftenposten: Fylkesleiar Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp blir ekskludert frå partiet

innenriks

Ugland Jacobsen, som er fylkesleiar i Oslo Frp, kan anke eksklusjonen inn for Frps landsstyre. Ankefristen er to veker, skriv avisa.

Bakgrunnen for konflikten er fleire utsegner frå fylkesleiaren som blir tolka som mistillit mot partileiar Siv Jensen. I juni uttalte han mellom anna i Finansavisen at han ville vrake Jensen frå stortingslista i Oslo, og seinare har han sagt at han vil dra partiet i nasjonalkonservativ retning.

I tillegg skriv Aftenposten at fylkeslaget blir lagt ned. Ifølgje VG er det Ugland Jacobsen som kjem med denne opplysninga.