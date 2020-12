Trondheim ikkje så stor klimaversting likevel

innenriks

Miljødirektoratet publiserte i april nye utsleppstal for norske fylke og kommunar. Tala viste ein solid utsleppssmell for Trondheim. No viser det seg at utsleppstala for Trondheim var feil, skriv Adresseavisen.

Frå 2015 og til 2018 sa Miljødirektoratet at klimagassutsleppa auka med 10 prosent i Trondheim. I same periode gjekk utsleppa ned 4 prosent på landsbasis.

Dei korrigerte tala frå direktoratet viser at auken berre var 5 prosent. Fleire brukte dei feilrapporterte klimatala frå Trondheim som utgangspunkt for lesarinnlegg, diskusjonar og debattar.

– Det er bra Miljødirektoratet har oppdatert tala slik at kartet stemmer med terrenget, seier Peder Egseth i Trondheim Høgre.

Egseth, som til dagleg jobbar som politisk rådgivar for statsminister Erna Solberg ved Statsministerens kontor, vil likevel ikkje lette på kritikken av det raudgrøne styret i Trondheim.

– Tala viser framleis at utsleppa i Trondheim har auka kraftig under mellom anna Rita Ottervik og MDG i perioden 2015–2018. Det er synd, seier han.

