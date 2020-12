Tilsyn avdekte koronamanglar for tilsette

innenriks

Arbeidstilsynet har sidan juni ført tilsyn mot bedrifter i overnattings- og serveringsbransjen. Tilsynet avdekte brot på varetaking av smittevern i fire av ti bedrifter.

– Mange verksemder er dyktige på smittevern mot kundane, men feilar overfor eigne tilsette, skriv Arbeidstilsynet sjølv om funna.

I fire av ti tilsyn, hadde ikkje verksemda kartlagt og risikovurdert faren for spreiing av koronaviruset godt nok. I tre av ti tilsyn hadde ikkje verksemdene tilstrekkelege planar for eller tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespreiing.

I kjølvatnet av tilsyna har Arbeidstilsynet gitt 120 vedtak om pålegg og ni vedtak om tvangsmulkt fordi pålegg ikkje er innfridd innan gitte fristar. Det er òg gitt eitt varsel om stans på grunn av mellom anna manglande kartlegging og risikovurdering av smitterisiko og manglande oppfølging av pålegg frå Arbeidstilsynet

– Når vi avdekkjer at arbeidsgivarar ikkje gjer det dei skal for å hindre at dei tilsette blir utsette for koronasmitte, gir vi pålegg med kortare fristar enn i ein normalsituasjon. Under ein alvorleg pandemi forventar vi at arbeidsgivarar set livet og helsa til tilsette først, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

(©NPK)