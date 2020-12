Stabil snusbruk blant unge vaksne i Noreg

innenriks

Blant menn mellom 16 og 24 år har snusbruken lege på rundt 25 prosent dei siste ti åra, viser tal frå Folkehelseinstituttet.

– Blant unge kvinner har delen vore stabil på rundt 15 prosent dei siste fem åra, seier forskar Tord Finne Vedøy ved FHIs avdeling for rusmiddel og tobakk.

I 2019 var delen som brukar snus dagleg for første gong sidan 2002 større blant menn i aldersgruppa 25 til 49 enn for aldersgruppa under. Også i aldersgruppene over 50 er det ein jamn auke i bruken.

Bruken blant kvinner aukar òg mest blant dei mellom 25 og 49 år. Sidan 2014 har bruken meir enn dobla seg frå 3,9 prosent til 9,4 prosent i 2019. I 2007 nådde bruken i denne aldersgruppa for første gong 1 prosent.

Medan snusbruken går opp, går derimot delen nordmenn som røykjer framleis noko ned blant dei fleste aldersgrupper og segment.

Blant kvinner med grunnskule som høgaste utdanning har derimot bruken gått noko opp. Sidan botnpunktet i 2017, då 23,6 prosent røykte, er talet no oppe i 25,8 prosent.

