Norsk Industri: Fleire Sms-ar burde vore skrivne annleis

Aftenposten skreiv førre veke om den tette dialogen mellom departementet og Norsk Industri før regjeringa i juni gav utanlandske arbeidstakarar fritak frå ti dagars karantene i haust.

Ifølgje avisa åtvara både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at endringa i karanteneregelverket ville føre til stor risiko for importsmitte.

I ei pressemelding skriv organisasjonen at det har vore tett kontakt, og at på grunn av høgt tempo og at folk i regjeringsapparatet var opptekne i interne møte heile dagen, måtte delar av vanleg korrespondanse skje per sms.

– Dette vart vi samde om. Norsk Industri er klar over at sms er offentlege og tilgjengelege, og har ikkje noko å skjule i saka. Vi erkjenner likevel at fleire sms burde vore skrive annleis. Vi tek til etterretning at dette i seg sjølv har vore gjenstand for mykje unødig merksemd, skriv dei i pressemeldinga.

Opposisjonen har vore kritiske til den svært tette SMS-dialogen mellom statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet og Knut Sunde, som er direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri.

