Hurtigruten ramma av omfattande dataangrep, opplyser selskapet

– Dette er eit alvorleg angrep. Heile Hurtigrutens globale IT-infrastruktur ser ut til å vere påverka. Hurtigruten har sett i verk omfattande tiltak for å avgrense skadeomfanget av angrepet, seier Ole-Marius Moe-Helgesen, konserndirektør for IT.

Selskapet jobbar no med styresmaktene og samarbeidspartnarar for å få oversikt, og dessutan avgrense spreiinga og skadane av angrepet

– Den første prioriteten vår no, er å sikre trygg og god drift for alle gjester og tilsette. Vi jobbar med alle tilgjengelege ressursar for å isolere effektane av angrepet og avgrense skadane det kan gjere, seier Moe-Helgesen.