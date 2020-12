Elevar blir bedne om å peike ut mobbarar og rangere elevar i klassen i ikkje-anonyme undersøkingar

innenriks

Undersøkingane Spekter og Innblikk blir brukt for elevar frå 3. trinn i barneskulen og ut vidaregåande skule. Skjemaa er laga av Læringsmiljøsenteret (LMS) ved Universitetet i Stavanger og initiert brukt i skulen sidan 2014 av Utdanningsdirektoratet (Udir) gjennom Læringsmiljøprosjektet.

– Det er prisverdig at det blir utvikla metodar for kartlegging og førebygging av mobbing, men viss ein ikkje trår varsamt, kan prisen for slike tiltak fort bli høg, seier Stein Erik Ulvund, forskar og professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, til Dagsavisen.

Skjemaa er ikkje anonyme, og elevane skal mellom anna svare på spørsmål om kven som mobbar, kven som blir mobba og kven som er mest og minst populære i klassen. Samtidig blir det ikkje kravd noko samtykke frå foreldra.

– Det mest oppsiktsvekkjande ved Spekter er at det oppmodar til å angi andre elevar ved namn. Det legaliserer ein angivarkultur, som neppe kan danne noko godt grunnlag for eit godt klassemiljø, seier skuleforskar Gunn Imsen ved NTNU til Dagsavisen.

Ifølgje LMS var det på det meste rundt 800 skular i Noreg som betalte for digitalt årsabonnement på Spekter. I dag ligg talet på rundt 500 skular. Samtidig blir Spekter nytta i gratis papirversjon.

Mobbedelen på skular som har delteke i læringsmiljøprosjektet til regjeringa, har gått ned, ifølgje Udir.

– Endringar i læringsmiljø kan føre til nedgang i mobbetal, og det er mange faktorar som speler inn. Spekter og Innblikk kan vere ein av desse faktorane, men det er nær sagt umogleg å få tal spesifikt på éin eller to faktorar åleine. Ein må sjå på heilskapen i alt arbeidet som skulane legg ned ved å ta tak i mobbing, seier senterleiar Dag Jostein Nordaker ved LMS til avisa.

– Det å bruke ikkje-anonymiserte kartleggingar reiser mange juridiske, etiske og faglege spørsmål som må vurderast opp imot kvarandre. Formålet med ei kartlegging må alltid vere å finne ut kva som må til for å betre relasjonar og det psykososiale miljøet til beste for elevane, uttaler avdelingsdirektør for barnehage- og skulemiljø i Udir, Marit Hognestad.

(©NPK)