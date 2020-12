Advokat tiltalt for å ha rådet mor til å rømme frå barnevernet

innenriks

Ifølgje tiltalen skal advokaten to gonger ha gitt klienten råd om å unndra seg iverksetjing av vedtaket om omsorgsoverdraging av barna i 2016.

Frå 2016 til 2018 oppheldt kvinna seg i Malaysia med sine to barn og unndrog seg på den måten barnevernet. Etter at ho kom tilbake slapp ho likevel med påtaleunnlating då politiet avslutta etterforskinga si av saka. Også mora til kvinna, som var sikta for medverknad til grov omsorgssvikt, fekk påtaleunnlating, skriv Adresseavisen.

Påtalemakta har òg tilbode advokaten påtaleunnlating i saka, altså at ho meiner det kan bevisast at eit lovbrot er skjedd, men at ein vel å ikkje reise straffesak.

– Det har han sagt nei takk til. Noko som også er svaret på korleis han stiller seg til denne tiltalen. Han meiner han ikkje er skuldig i det han blir skulda for, seier forsvararen til advokaten Camilla Hagen til avisa.

Politiadvokat Thomas Berg viser til at det er Statsadvokaten i Trøndelag som har teke ut tiltalen mot advokaten, men at det dreier seg om psykisk medverknad – at han påverka trondheimskvinna på ein slik måte at ho forlét landet for å unndra seg barnevernet.

Saka er fastsett i Sør-Trøndelag tingrett frå måndag til onsdag.

