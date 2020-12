Straumselskapa får ikkje lenger selje avtalar med hemmelege prispåslag

innenriks

Forbrukartilsynet krev no at 17 straumselskap endrar eller stansar marknadsføringa av straumavtalar med hemmelege prispåslag innan 6. januar.

– Det er uakseptabelt å opplyse ein pris, for så å sende ei høgare rekning i etterkant, seier forbrukardirektør Inger Lise Blyverket.

Forbrukarrådet klaga i haust inn ei rekkje straumselskap for å tilby avtalar med hemmelege prispåslag. Forbrukartilsynet har no konkludert med at praksisen er ulovleg.

I etterkant av klaga endra eller trekte fleire av selskapa innkjøpsprisavtalane sine frå marknaden. Dei andre selskapa må no gjere det same innan 6. januar.

(©NPK)