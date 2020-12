innenriks

Dei raudgrøne partia har saman med Framstegspartiet stemt for at Flytoget skal omfattast av ordninga som kompenserer for tapte billettinntekter, skriv Arbeidarpartiet i ei pressemelding.

– Eg er glad for at eit fleirtal på Stortinget no går inn for å gi støtte til Flytoget. Selskapet har mista store billettinntekter under koronakrisa, seier transportpolitisk talsperson for Ap, Sverre Myrli.

Opphavleg skulle Vy, SJ og GoAhead få kompensasjon.

