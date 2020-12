Sentrumsbutikkane sleit i oktober

innenriks

Kjøpesentera i bykjernane landet rundt hadde 15,2 prosent færre kundar i oktober enn i oktober i fjor, skriv Dagens Næringsliv.

Omsetninga for bysentera fall i same periode med 3,4 prosent, viser ei kartlegging frå Virke. Undersøkinga omfattar alle norske byar.

– Sentrumsbutikkane er dobbelt ramma. Folk som jobbar i sentrum har heimekontor. I tillegg er motebransjen sterkt representert i sentrum, og vi ser at det er klede, sko, ur, gull, og kosmetikk som har slite mest gjennom korona, og held fram med å gjere det òg no i førjulstida, seier Harald J. Andersen, direktør for Virke handel.

Han trur sentrumsbutikkane vil slite med å få tilbake kundane. Administrerande direktør i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss, seier det er mange i Oslo sentrum som fryktar at ein dårleg førjulshandel kan ende med konkurs og peikar på at mange av dei har ein dårleg likviditet og er avhengig av ein god julehandel.

Tala frå Virke viser at det er går betre for kjøpesentera som ligg utanfor sentrum. Dei hadde eit fall i talet på besøkjande på 3,6 prosent, men omsetninga for høvesvis bydels-/lokalsenter og regionsenter auka med 8,6 og 6,3 prosent i oktober.

(©NPK)