SSB: Vaksinasjon og kraftig bustadprisvekst gir gradvis renteoppgang frå sommaren

innenriks

Det er den kraftige bustadprisveksten sidan mars som truleg bidreg til å flytte på tidspunktet for når første renteheving kjem, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

For trass i eit kraftig tilbakeslag i norsk økonomi i samband med koronapandemien, har bustadprisane stige 8,3 prosent frå mars til november. I tillegg ventar forskarane at aktiviteten òg vil auke når befolkninga er vaksinert og smitteverntiltaka kan lettast på, og at renta deretter må hevast.

– Vi ventar at styringsrenta blir gradvis heva frå midten av 2021 til 1,0 prosent i 2023. Pengemarknadsrenta vil då vere rundt 1,4 prosent ved utgangen av 2023, skriv SSB i årets fjerde rapport om konjunkturtendensane.

Noregs Bank sette ned styringsrenta med til saman 1,5 prosentpoeng til 0 prosent i løpet av våren. Det rekordlåge rentenivået har halde fram gjennom året. I sin førre rapport signaliserte SSB at rentehevinga truleg ikkje ville komme før utgangen av 2022, men no trur dei at rentehevinga kjem allereie om omtrent eit halvår.

Nye smitteverntiltak bremsar innhentinga

I rapporten skriv SSB-forskarane vidare at norsk økonomi har henta inn store delar av det kraftige fallet i mars og april, men at ein ny runde med inngripande smitteverntiltak i november bremsar den vidare innhentinga.

– Igjen står vi i ein situasjon der det kjem til å bli verre før det blir betre. Vi legg til grunn at store delar av befolkninga må vere vaksinert før vi kan forvente å sjå at økonomien kjem tilbake til normale nivå, seier forskar Thomas von Brasch i SSB i ei pressemelding.

Truleg vil det ta fleire månader. Men når det først skjer, vil aktiviteten normaliserast. Bølgjer med smitte og smitteverntiltak vil halde fram i første halvår 2021, trur SSB-forskarane.

Spår redusert oljepengebruk

Gjennom året har regjeringa sett i verk fleire kompensasjonsordningar, også i samband med den siste smittebølgja. Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskotet blir anslått til 392,5 milliardar kroner for 2020 i det nysalderte budsjettet. Det svarer til rundt 3,9 prosent av marknadsverdien av fondet.

SSB trur at oljepengebruken vil bli redusert til ned mot 3 prosent i 2022 og 2023 i takt med at aktiviteten i norsk økonomi blir normalisert.

Ifølgje utrekningane til SSB-forskarane vil arbeidsløysa bli 4,8 prosent i 2020, for deretter å falle gradvis til rundt 4 prosent i 2022 og 2023. Til samanlikning har arbeidsløysa vore 3,7 prosent i gjennomsnitt så langt på 2000-talet.

Sidan den økonomiske krisa har ramma skeivt, og mange av dei som har mista jobben eller har vorte permitterte, kjem frå låglønnsyrke, bidreg dette til å trekkje den berekna årslønnsveksten opp i år. Vidare har underliggjande lønnsvekst vore relativt høg i privat sektor både i 1. og i 3. kvartal, og SSB har derfor justert opp anslaget for årslønnsveksten frå 2,0 til 2,4 prosent.

Til neste år ventar SSB at årslønnsveksten blir 2,1 prosent.