Rekordlåge fastrenter i Lånekassen

innenriks

Fastrentene blir senka og går ned til 1,48 prosent for tre år, 1,64 prosent for fem år, og 1,93 prosent for ti års bindingstid.

Rentesatsen for ti års bindingstid kom under 2 prosent for første gong nokosinne i september. 260 kundar valde å binde renta på ti år ved førre moglegheit. Totalt har 11.300 kundar bunde renta i 2020.

Til saman har 44.500 kundar bunde renta i Lånekassen, medan nesten 700.000 kundar har flytande rente. Også den flytande renta held seg på rekordlåge 1,39 prosent gjennom januar og februar.

