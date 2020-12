Noreg truar med å stengje EU-fiskarar ute frå norske farvatn frå nyttår

innenriks

– Dersom vi ikkje har avtalar per 1. januar, vil vi ikkje opne Noregs økonomiske sone for fiske med fartøy frå EU og Storbritannia, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i Stortinget fredag.

– Vi kan heller ikkje forvente at norske fartøy vil få tilgjenge til sonene deira, før det finst avtalar, konstaterte statsråden.

Han orienterte òg om bakteppet for bodskapen.

– Forhandlingane med EU og Storbritannia om fiskeriavtalar for 2021 er sterkt forseinka, på grunn av forseinkingane i brexit-forhandlingane mellom dei to og plassen til fiskeria i desse. Dette inneber at det ikkje er gitt at forhandlingane er ferdige før årsskiftet.

Noreg har i over 40 år hatt eit fiskerisamarbeid med EU. Samarbeidet inneber mellom anna at norske fiskarar har kunna fiske i EUs farvatn, og omvendt.