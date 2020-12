NRK: To menn dømde til to og eit halvt år og over fem års fengsel for ran og overfall i Bergen

innenriks

Politiadvokat Jørgen Henriksen la i Bergen tingrett ned påstand om fengsel i fem år og fem månader for 32-åringen og fengsel i fem år og tre månader for 37-åringen.

Forsvararen til den yngste, Lukasz Niedzielski, seier til NRK at klienten hans er dømd for ranet og overfallet av Slengesol, men frikjent for ranet og overfallet av Osen. 37-åringen er dømd for begge tiltalepunkt.

I februar 2015 vart Petter Slengesol kidnappa og mishandla i sin eigen varebil. Ti månader seinare opplevde Reidar Osen det same, men politiet kopla ikkje dei to grove valdshendingane saman.

Då saka starta i Bergen tingrett i byrjinga av november, erkjende dei to mennene heilt eller delvis skuld for Slengesol-saka, men nekta for Osen-overfallet.