Menneskerettsdomstolen varslar dom i sak om beslag av Imran Sabers mobiltelefon

innenriks

Saka, som skal opp torsdag til veka, dreier seg om beslaget av telefonen til Imran Saber. Han var fornærma i straffesaka der den forvaringsdømte NOKAS-ranaren Metkel Betew var blant dei tiltalte, skriv Rett24.

Saber, som sjølv er straffedømt ei rekkje gonger, varsla at telefonen hans inneheldt mykje teiepliktig korrespondanse med forsvararane hans.

Han protesterte derfor mot planen om at ein teknikar frå politiet skulle gjennomgå telefonen. Oslo tingrett ville engasjere teknisk bistand utanfor politiet, men då protesterte påtalemakta, som viste til at dette kunne føre til at bevis kunne bli øydelagt ved behandlinga av spegelkopien.

Det enda med at Borgarting lagmannsrett gav påtalemakta medhald. Sabers anke til Høgsterett vart forkasta av ankeutvalet.

Advokaten hans John Chr. Elden uttalte i fjor til Rett24 at problemstillinga etter hans syn oppstod då Høgsterett endra praksis.

– Høgsterett gjorde gjennomgang av telefonavlytting, der det ofte kjem fram advokatsamtalar, som eit unntak frå forbodet mot at politiet kan gå gjennom advokatkommunikasjon. Deretter brukar dei det same unntaket til å grunngi ei endring i gjennomgang av databeslag. Vi meiner at ein dommar som er uavhengig av politiet, må stå for slik gjennomgang og sletting, for å hindre snoking i advokatkorrespondanse, sa Elden.

Torsdag klokka 10 får vi høyre kva EMD meiner om saka.

(©NPK)