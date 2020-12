innenriks

– Viss det blir unntakstilstand langt utover våren, må vi sjå på kva vi forventar av det faglege læringsutbyttet, om alle skal oppfylle målet i læreplanen, seier Venstre-leiaren til Dagens Perspektiv.

Ho understrekar likevel at rektorar og lærarar førebels blir forventa å dekkje heile pensum, men at ho har forståing for at situasjonen er krevjande.

– Eg skjønner det viss ikkje dei til dømes får gjennomført alle møte og seminar dei hadde planlagt om dei nye læreplanane, seier Melby.

(©NPK)