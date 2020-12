Hundre smitta i Nord- og Sør-Fron

innenriks

Den siste veka har det vore eit omfattande koronautbrot i dei to kommunane, med høvesvis nær 5.700 og 3.100 innbyggjarar.

I tillegg til over hundre smitta personar, sit mange i karantene. Til NRK seier Anders Braband, som er kommuneoverlege i begge kommunane, at han ikkje har nøyaktig oversikt, men at det truleg ligg på mellom 500 og 600 personar til saman.

– Det er veldig mange smitta, og veldig mange i karantene. Heldigvis har vi hittil klart å ha god kontroll på alle smittevegar, så vi har ikkje noko villsmitte eller ukjend smitteveg, seier han.

Utbrotet er særleg knytt til to miljø, som igjen er knytt til to barnehagar.

