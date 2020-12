Fylkesmannen opprettar tilsynssak etter barnedødsfall

innenriks

Barnevernet hadde flytta spedbarnet frå dei biologiske foreldra til paret som torsdag vart arrestert for grov familievald og varetektsfengsla i Innherred tingrett.

Fredag varslar velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag at det vil bli oppretta tilsyn mot fleire etter dødsfallet.

– Fordi ulike aktørar i barnevernet har vore inne i saka. Barnevernslova har tredd i kraft. Då er det område vi både kan og skal ha tilsyn på, seier Stene til Trønder-avisa.

Ordførar i Levanger, Anita Ravlo Sand, seier til NRK at det er ein trist dag i kommunen.

– Dette er ei djupt tragisk sak med verst tenkjeleg utfall. Dette rammar oss all, seier ho og opplyser at pårørande i saka er under oppfølging, og at dette vil bli følgt opp vidare.

