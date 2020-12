Forskingssenter for vindkraft får 120 millionar

innenriks

Ifølgje pressemeldinga om prosjektet skal forskarar og næringsliv samarbeide om teknologiutvikling innan vindenergi. Senteret vil få 15 millionar kroner i året over åtte år frå Forskingsrådet. I tillegg kjem betydeleg finansiering frå næringsliv og forskingsinstitusjonar.

Senteret har tyngdepunkt i Trondheim, og har Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Noregs geotekniske institutt (NGI) og Norsk institutt for naturforsking (NINA) som deltakarar, og dessutan ei rekkje næringslivspartnarar.

– Eg er svært fornøgd med at vi no har peikt ut eit nytt forskingssenter for miljøvennleg energi innanfor vindenergi, seier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for berekraft og grønt skifte i Forskingsrådet.

(©NPK)