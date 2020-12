Barn døydde etter skadar i Trøndelag – var omplassert av barnevernet

innenriks

Barnet, som er under eitt år, vart innlagt på St. Olavs hospital med indre skadar fredag førre veke. Måndag starta politiet etterforsking etter å ha vorte varsla av sjukehuset.

– Barnet vart erklært dødt torsdag ettermiddag på St. Olavs hospital. Dei pårørande er varsla og blir tekne hand om, skriv politiet i ei pressemelding fredag morgon.

Politiet har sikta to omsorgspersonar som barnet har budd hos den siste tida, for grov familievald eller medverknad til dette. Dei to, ei kvinne og ein mann, vart torsdag varetektsfengsla av Inntrøndelag tingrett.

– Barnet var plassert hos dei to sikta gjennom barnevernet, seier påtaleansvarleg i saka, Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt, til NTB.

Indre skadar

Politiadvokaten seier vidare at politiet førebels ikkje ønskjer å gå ut med kva slags skadar barnet er påført, anna enn at det er snakk om indre skadar. Ein obduksjon vil bli gjennomført i løpet av kort tid.

Dei to sikta er varetektsfengsla i fire veker, to veker i full isolasjon, med brev- og besøksforbod i fire veker og to veker med medieforbod. Bakgrunnen er fare for bevisøydelegging.

– Det var dei sikta sjølv som tok kontakt med sjukehuset. Dei har forklart seg for politiet og under fengslingsmøtet torsdag, men det er fleire omstende i saka som gjer at politiet og tingretten meiner det er grunnlag å sikte dei, seier Ramberg vidare.

Stor etterforsking

– Etterforskinga er framleis i tidleg fase. Vi har sett i gang ei stor etterforsking, vi prioriterer saka høgt og har starta ei brei etterforsking med fleire hypotesar, seier Ramberg.

Ho seier politiet først og fremst vil kartleggje den siste tida til barnet.

– Vi har gjennomført ei rekkje avhøyr, det er gjort tekniske undersøkingar og det vil bli gjort ein obduksjon i løpet av dei næraste dagane, som kan gi meir informasjon om dødsårsak, seier Ramberg.

Tungt

Den sikta mannen og kvinna hadde torsdag fått utnemnt forsvararar som gav nokre knappe utsegner i samband med fengslingsmøta.

Forsvararen til kvinna, advokat Theo Dretvik, uttalte då at klienten hans tek siktinga veldig tungt.

– Ho opplever skuldingane frå politiet som forferdelege, sa Dretvik.

Den sikta mannen nektar òg straffskuld.

– Han stiller seg heilt uforståande til at han er sikta i saka. Naturleg nok har han det heilt forferdeleg, sa forsvararen til mannen, advokat Per Ove Sørholt.