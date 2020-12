Arbeidstilsynet bøtelegg Oslo kommune – men melder ikkje

innenriks

– Brota vi fann er såpass omfattande og alvorlege at vi meiner eit slik gebyr er ein riktig reaksjon, seier avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet til NRK.

Oslo kommune har vore i Arbeidstilsynets søkjelys i over eit år. Tilsynet kan gi bøter på opptil 1,5 millionar kroner, men dei fleste er langt mindre.

Kommunens eiga etterforsking har funne fram til over 250.000 brot på arbeidsmiljølova, og 32.000 er såpass alvorlege at dei er ein fare for helse, miljø og tryggleik. Arbeidstilsynet har vurdert timelistene til 68 tilsette, og fann 221 lovbrot.

Tilsynet vil likevel ikkje melde Oslo kommune til politiet.

– Brota har eit alvor som tilseier at gebyr er ein riktigare reaksjon enn at vi går til ei melding, seier Løvås.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen fortel til NRK at kommunen førebels ikkje har bestemt seg for om dei vil vedta bota.

