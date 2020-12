Vidaregåande skular i Oslo bidreg minst til at elevane fullfører

innenriks

Både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i Oslo kjem dårlegast ut når det gjeld å bidra til at elevane fullfører og består, viser skulebidragsindikatorane.

For studieførebuande utdanningsprogram ligg Oslo-skulane 1,8 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, noko som er likt som i fjor.

For yrkesfaglege utdanningsprogram har situasjonen betra seg. I år ligg skulane 4,1 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, mot 5,7 prosentpoeng under i fjor.

Han viser òg at dei vidaregåande skulane i Innlandet fylke bidreg mest til at elevar i utdanningsførebuande utdanningsprogram står. Skulane hamnar 2,1 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

For yrkesfaglege utdanningsprogram hamnar skulane i Viken på topp, med 2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

Samtidig understrekar undersøkinga at forskjellane mellom fylka no er mindre enn i tidlegare år. Årsaka blir delvis knytt til fylkessamanslåing, men mest til at det er mindre forskjellar mellom skulane.

– Trass i den krevjande situasjonen tilsette og elevar var igjennom våren 2020, er det mange vidaregåande skular som har vore flinke til å bidra til å få elevar til å fullføre og stå, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

