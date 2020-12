Vidaregåande elevar i Oslo får minst bidrag til å bestå – men færre fell frå

innenriks

Både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i Oslo kjem dårlegast ut når det gjeld å bidra til at elevane fullfører og består, viser skulebidragsindikatorane.

For studieførebuande utdanningsprogram ligg Oslo-skulane 1,8 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, noko som er likt som i fjor.

For yrkesfaglege utdanningsprogram har situasjonen betra seg. I år ligg skulane 4,1 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, mot 5,7 prosentpoeng under i fjor.

Venstre krev endring

Dette har fått leiar i Venstres bystyregruppe i Oslo, Hallstein Bjercke, til å reagere.

– Tradisjonelt har Oslo gjort det godt på målingar av skulebidraget, særleg i grunnskulen, seier Bjercke i ein e-post til NTB.

– At vi låg endå lågare på akkurat denne indikatoren i fjor hjelper lite, legg han til.

Bjercke har òg komme med ei klar oppmoding til leiar for Oslo-skulen, byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), om å snu utviklinga.

– Dette må vi ta tak i raskt, og eg forventar at byråden gjer alt ho kan for å snu denne negative trenden, seier han til Dagbladet.

Fleire fullfører

Thorkildsen sjølv understrekar likevel at biletet er samansett, og at bidragsindikatorane er omdiskutert.

– Stadig fleire fullfører og består vidaregåande skule, seier ho i ein e-post til NTB.

Og tal frå Statistisk sentralbyrå viser at 79,4 prosent av vidaregåande elevar i Oslo i 2019 fullførte utdanninga innan 5 eller 6 år. Dette er over landsgjennomsnittet på 78,1 prosent.

Byrådssekretær for Inga Marte Thorkildsen, Tarjei Helland, understrekar òg at skulebidragsindikatorane for om elevane fullfører og består, ikkje seier noko om kor mange elevar som faktisk fell frå i skulen.

– Karakterar og gjennomføring har auka, og fleire av resultata er høgare enn nokon gong, seier Helland til NTB.

– Tala åleine fortel ikkje alt, legg han til.

Karakterrekord i Oslo

Også Thorkildsen trekker fram at skulane i Oslo gjer det bra på fleire målingar.

– På ei rekkje andre parametrar har Oslo-skulen ein framgang. Til dømes er karakterane frå grunnskulen i Oslo no rekordhøge, seier byråden.

Mellom anna viser tal frå SSB at elevar ved grunnskulane i Oslo som gjekk ut av tiandeklasse i vår, hadde dei høgaste standpunktkarakterane i landet. I snitt fekk Oslo-elevane 44,9 grunnskulepoeng, mot landsgjennomsnittet på 43,2 grunnskulepoeng.

Mindre forskjellar

Samtidig viser årets skulebidragsindikatorar at forskjellane mellom fylka no er mindre enn i tidlegare år. Årsaka blir delvis knytt til fylkessamanslåing, men mest til at det er mindre forskjellar mellom skulane.

For utanom Oslo viser ho òg at dei vidaregåande skulane i Innlandet fylke bidreg mest til at elevar i utdanningsførebuande utdanningsprogram består. Skulane hamnar 2,1 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

For yrkesfaglege utdanningsprogram hamnar skulane i Viken på topp, med 2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

– Trass i den krevjande situasjonen tilsette og elevar var igjennom våren 2020, er det mange vidaregåande skular som har vore flinke til å bidra til å få elevar til å fullføre og bestå, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

